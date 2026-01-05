Haberler

Polisten iki ilçede uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

Polisten iki ilçede uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Erenler ve Arifiye ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda kaçak sigara ekipmanları, dolu ve boş makaronlar ile uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Sakarya'nın Erenler ile Arifiye ilçesinde polis ekiplerine yapılan kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Sakarya Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde Erenler ilçesinde G.K. (43) isimli şahsın deposunda yapılan aramada, 3 adet elektronik sigara sarma makinesi, 223 bin 800 adet boş makaron, 115 bin 300 adet dolu makaron, 15 kilo açık tütün ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarda ise İ.T. (46), A.D. (43) ve B.Z.A. (26) isimli şahısların kullandığı araç Anadolu otoyolu Arifiye gişelerde durduruldu. Araçta yapılan aramalarda, 27 kilo bonzai yapımında kullanılacak olan 9 gram sentetik kannabinoid ham maddesi (a-m 2201), 1.40 gram metamfetamin maddesi ve 26 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Polis ekiplerince yapılan iki ayrı operasyonda toplam 4 şüpheli gözaltına alınırken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

Uyuşturucu soruşturmasında ünlü şarkıcı da gözaltında
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası

Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası
Necip Uysal'a sürpriz teklif! Anında cevap verdi

Süper Lig'den sürpriz teklif! Anında cevap verdi
Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu
Asena'nın İbrahim Tatlıses'le barışmak için aldığı para ortaya çıktı

Asena'nın aldığı para ortaya çıktı
Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası

Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası
En düşük emekli maaşı için refah payı çıkışı! Rakam konuşulanı aşıyor

En düşük emekli maaşı için refah payı çıkışı! Rakam konuşulanı aşıyor
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu