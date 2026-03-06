Sakarya'da kaçak tütün operasyonu

Sakarya'nın Geyve ve Karasu ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok miktarda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında Geyve ve Karasu ilçelerinde tespit edilen 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 163 bin bandrolsüz boş makaron, 60 bin adet doldurulmuş makaron, 270 kilogram kıyılmış tütün, 100'er gramlık paketler halinde 50 kilogram tütün, bir elektronik sigara sarma makinesi, 10 elektronik tütün doldurma makinesi, 6 helezon tütün ayrıştırma makinesi, bir elektronik terazi ve bir hava kompresörü ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı