Sakarya'da Kaçak İçki Üretimine Baskın: Silahlar ve İçkiler Ele Geçirildi

Sakarya'da Kaçak İçki Üretimine Baskın: Silahlar ve İçkiler Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alkollü eğlence mekanı kılıfı altında kaçak içki üretimi yapılan depoya düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda kaçak içki ele geçirildi. Mekan mühürlendi, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya'da alkollü eğlence mekanı kılıfı altında kaçak içki üretimi yapılan depoya düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda kaçak içki ele geçirildi. Alkollü mekan mühürlenerek faaliyetine son verilirken, operasyonda yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi'nde faaliyet gösteren C.T. (34) isimli şahsa ait bir alkollü mekan ile kaçak içki imalathanesi olarak kullanılan deposuna baskın düzenledi. Yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör, 57 adet fişek, 81 adet sahte bandrollü kaçak içki, 8 adet birer litrelik şişelerde içerisinde el yapımı votka olduğu değerlendirilen alkollü içki, 1 adet 5 litrelik bidon içerisinde el yapımı alkol yapımında kullanılan dolu etil alkol, 15 adet 5'er litrelik, el yapımı alkol üretiminde kullanılan boş etil alkol bidonları, 32 adet birer litrelik şişelerde el yapımı votka satışında kullanılan şişeler, 1 adet 19 litrelik bidon içerisinde el yapımı viski olduğu anlaşılan alkollü içki, 1 adet alkol yapımında kullanılan dolu aroma şişesi ve 6 adet alkol üretiminde kullanılan boş aroma şişesi ele geçirildi.

Bahse konu alkollü mekan mühürlenerek faaliyetine son verildi. Operasyonda yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı! Hasarın boyutu görüntülendi

Alevlerin sardığı ilimizle ilgili beklenen haberi Bakan Yumaklı verdi
Termometrelerin 55 dereceyi gördüğü ilimiz: Vatandaşlar halüsinasyon görüyor

Sıcak hava bir ilimizi esir aldı! Vatandaşlar halüsinasyon görüyor
Sinop'ta orman yangını! Bir köy tahliye edildi

O kentimizden alevler yükseldi! Bir mahalle için tahliye kararı
Acun Ilıcalı'nın sahibi Hull City, ilk maçında istediğini alamadı

Acun'un Hull City'si yeni sezona başladı! İşte ilk sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in İHA saldırısında bir kişi hayatını kaybetti

İsrail saldırısı can aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.