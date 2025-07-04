Sakarya'da Kaçak İçki Üreten Şahıs Yakalandı
Karasu ilçesinde yürütülen kaçakçılık operasyonunda, sahte içki üreten 59 yaşındaki G.K. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan aramada çok sayıda kaçak alkol ele geçirildi.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde kaçak içki üreterek piyasaya süreceği öğrenilen 59 yaşındaki şahıs, jandarma ekiplerince yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
Karasu ilçesinde kaçakçılık ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonda sahte içki üreterek piyasaya süreceği öğrenilen G.K. (59) isimli şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan aramada, 60 litre kaçak, sahte alkol, 55 litre etil alkol, 150 mililitre malt aroması, 1 adet alkol ölçüm çubuğu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıs, adli kontrolle serbest bırakıldı. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa