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Sakarya’da jandarmadan sahte alkol operasyonu: 5 gözaltı

Sakarya’da jandarmadan sahte alkol operasyonu: 5 gözaltı
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Sakarya’nın Karasu, Geyve ve Serdivan ilçelerinde jandarma ekiplerince sahte içki imalatı ve satışına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya'nın Karasu, Geyve ve Serdivan ilçelerinde jandarma ekiplerince sahte içki imalatı ve satışına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda litrelerce sahte alkol ile imalatta kullanılan çok sayıda aroma ve aparat ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte alkol üretimi ve satışı ile mücadele çalışmaları kapsamında Karasu, Geyve ve Serdivan ilçelerinde sahte içki üreterek piyasaya süreceği belirlenen 5 şüpheliye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda sahte alkol imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Aramalarda; 122 litre etil alkol, 60 litre sahte el yapımı rakı, 53 litre sahte el yapımı viski, 40 litre sahte el yapımı şarap, 27 şişe 1 litrelik kaçak bandrolsüz içki, 40 şişe içki aroması, 37 adet 50 ml'lik malt aroması, 69 adet 2.5 ml'lik tahıl aroması, 16 adet anason aroması ve 3 adet alkol damıtma aparatı bulundu. Ayrıca yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 adet av fişeği kartuşu ve 25 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Ekiplerce yakalanan 5 şüpheli hakkında adli ve idari işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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