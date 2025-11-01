Haberler

Sakarya'da İş Kazası: Proje Müdürü ve Kalite Kontrol Şefi Serbest Bırakıldı

Sakarya'da İş Kazası: Proje Müdürü ve Kalite Kontrol Şefi Serbest Bırakıldı
Güncelleme:
Akyazı'da bir işçinin 30 metrelik kuyuya düşerek hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak yol yapım işini yürüten firmanın proje müdürü ve kalite kontrol şefi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay sırasında 57 yaşındaki işçi Nafiz Özkul hayatını kaybetmişti.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yol yapım çalışmaları sırasında bir işçinin 30 metrelik kuyuya düşerek hayatını kaybettiği olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Çalışmayı yürüten firmanın proje müdürü ve işveren vekili ile kalite kontrol şefi karakoldaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Olay, 29 Ekim Çarşamba günü Beldibi Mahallesi'nde meydana gelmişti. Çalışma alanında görevli işçi Nafiz Özkul (57), iddiaya göre ayağının kayması sonucu yaklaşık 30 metrelik kuyuya düşerek hayatını kaybetmişti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce yapılan çalışmaların ardından cansız bedenine ulaşılan Özkul, 30 Ekim Perşembe günü son yolculuğuna uğurlanmıştı. Olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Yol yapım çalışmasını yürüten firmanın proje müdürü ve işveren vekili B.Y. ile kalite kontrol şefi N.Ö., ifade vermek üzere jandarma karakoluna gitti. Karakolda tamamlanan işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edilen iki kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konu ile alakalı inceleme sürüyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
