Haberler

İnşaat sahasında erkek cesedi bulundu

İnşaat sahasında erkek cesedi bulundu
Güncelleme:
Adapazarı'nda bir inşaat alanında hareketsiz halde bulunan erkek cesedi, sağlık ve polis ekiplerinin incelemesi sonrası otopsi için hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan inşaat sahasında erkek cesedi bulundu.

Papuççular Mahallesi Ay Sokak üzerinde inşası devam eden binanın arka tarafında vatandaşlar, yerde hareketsiz halde yatan bir şahsı fark etti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında kimliği henüz öğrenilemeyen şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane orguna sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

