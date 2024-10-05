Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da İki Tırın Çarpışması Sonucu Yangın Çıktı

Sakarya'da İki Tırın Çarpışması Sonucu Yangın Çıktı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Erenler ilçesinde Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada iki tır çarpışarak alev aldı. Sürücüler ağır yaralandi, araçlar kullanılamaz hale geldi. Trafik kontrollü şekilde sağlandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesi Anadolu Otoyolu'nda çarpışan iki tır alev topuna döndü. Sürücülerin ağır yaralandığı kazada iki tırda tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Kaza sebebi ile Ankara istikametinde trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu Erenler gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde ilerlemekte olan Mehmet Akif Ç. (22) kontrolündeki 41 AOF 558 plakalı tıra, aynı istikamete ilerlemekte olan Remzi Y. (60) idaresindeki 57 DS 350 plakalı tır çarptı. Çarpışmanın etkisi ile her iki tırda alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen tırlar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye; itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kazada ağır yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayrıca çalışmalara CAK ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekipleri de destek verdi.

Kaza sebebi ile Ankara istikametinde trafik kontrollü şekilde sağlandı. Akıcı yoğunluğun oluştuğu bölgede, hurdaya dönen araçların yoldan kaldırılması ile birlikte trafik normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Anadolu Otoyolu Acil Durum Erenler sakarya 3-sayfa Ulaşım Sağlık trafik Kaza

2 kadını katleden Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı! Anlattıkları tüyler ürpertiyor

2 kadını öldüren psikopatın videosu

 Katledilen İkbal Uzuner'in cenazesinde yürek yakan feryat: Benim bir tane ablam vardı

Katledilen İkbal'in cenazesinde yürek yakan feryat

 Hizbullah, Nasrallah'ın varisinden haber alamıyor

Hizbullah, Seyfettin'den haber alamıyor! Herkesin aklında aynı şüphe var
Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım

Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Semih Çelik VİDEOSU'nda ne diyor, Semih Çelik VİDEOSU İZLE! Kör Nokta final mi yapıyor? Kör Nokta bitiyor mu? Kör Nokta CANLI izle! Kör Nokta 3. bölüm SON BÖLÜM HD kesintisiz izleme linki var mı? Gönül Dağı 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, hangi kanalda izlenir? Gönül Dağı CANLI izle! TRT 1 Gönül Dağı 147. yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Cinsel içerikli VİDEOSU çıkan hakemler kim, (TFF) isimleri ne? O.E. ve E.K. VİDEOSU yayınlandı mı (Uygunsuz)? Orhan Erdemir kimdir? Orhan Erdemir kaç yaşında, nereli, hangi maçları yönetti? Hakem Elif Karaarslan kimdir, İnstagram hesabı ne, kaç yaşında, hangi maçları yönetti? Kadın hakem Elif Karaarslan VİDEOSU yayınlandı mı? 7 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Koç, Aslan, Yay burcu yorumu! 7 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title