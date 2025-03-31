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Sakarya'da İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Yaralı

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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: O anlar kamerada

SAKARYA - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yol kesişiminde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kaynarca Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 41 AAG 017 plakalı Fiat marka otomobil ile 81 ABT 134 plakalı Kia marka otomobil, yol kesişiminde kafa kafaya çarpıştı. İki kişinin yaralandığı kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobillerin çarpışma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, otomobillerin çarpışması ve ardından çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer aldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'da İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT HAZER - 3.Sayfa
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