Sakarya'da İki Otomobil Çarpıştı: 1'i Ağır 5 Yaralı

Kaynarca ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Karasu-Kaynarca yolunda meydana gelen kazada, H.T. (53) idaresindeki 34 FL 6006 plakalı otomobil ile E.T. (41) idaresindeki 34 CCG 205 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralanırken, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar Yenikent Devlet Hastanesi ve Karasu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
