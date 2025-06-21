Sakarya'da Halk Plajında Bulunan İHA Şüphe Uyandırdı

Sakarya'da Halk Plajında Bulunan İHA Şüphe Uyandırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karasu ilçesindeki halk plajında, el yapımı bir insansız hava aracı (İHA) bulundu. Güvenlik güçleri, İHA'nın Ukrayna-Rusya savaş bölgesinden sürüklenmiş olabileceğini değerlendirerek inceleme başlattı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde halk plajı sahilinde bulunan insansız hava aracı (İHA), güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Yapılan ilk incelemelerde, İHA'nın el yapımı olduğu ve Ukrayna- Rusya savaş bölgesinden sürüklenmiş olabileceği değerlendirildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 09.30 sıralarında Karasu Halk Plajı 28. kule önlerinde şüpheli bir cisim olduğunu gören vatandaşlar durumu Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, yerde bulunan insansız hava aracını muhafaza altına aldı. Emniyet ekiplerince teslim alınan İHA, daha sonra Sakarya Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na teslim edildi. Burada SAS (Sualtı Savunma) timleriyle kurulan koordine çerçevesinde yapılan ilk değerlendirmede, İHA'nın fabrikasyon üretim olmadığı, el yapımı ve atölye ortamında üretildiği tespit edildi. Menşei belli olmayan cismin, Ukrayna-Rusya savaşından kaynaklı bölgelerden sürüklenerek gelmiş olabileceği değerlendiriliyor. Şüpheli İHA'nın detaylı teknik incelemesi için SAS ekiplerinin pazartesi günü bölgede çalışma yapacağı, bu süre zarfında ise güvenli alanda muhafaza edileceği bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Akaryakıtta tabela yine değişiyor

Peş peşe zamlardan sonra akaryakıtta tabela yine değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'e damga vuran yarışmacı: Bu tabloyu Erdoğan görse tebrik ederdi

MasterChef'e damga vuran yarışmacı: Erdoğan görse tebrik ederdi
Görüşmeler başadı! Uğurcan adım adım Süper Lig devine

Başkanlar görüşüyor! Uğurcan adım adım Süper Lig devine
İsteme merasiminde kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons

Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
Tüyler ürperten anlar! Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı

Tüyler ürperten anlar! Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı
Karne gününde sürpriz karar! Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor

Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor
Uçak havalandı geliyor! Süper Lig devine bir dünya yıldızı daha

Uçak havalandı geliyor! Süper Lig devine bir dünya yıldızı daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.