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Sakarya'da Fuhuş Operasyonları: 2 İkamet Mühürlendi

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Sakarya'da polis ekipleri, fuhuş olaylarını tespit etmek ve zührevi hastalıkların önlenmesi için yapılan operasyonlar kapsamında 2 ikameti mühürledi. Operasyonlar sırasında toplam 7 kişi hakkında işlem yapıldı.

Sakarya'da polis ekiplerince son bir hafta içerisinde fuhuş olaylarının tespiti ve zührevi hastalıkların önlenmesine yönelik yapılan operasyonlarda, fuhuş yapıldığı tespit edilen 2 ikamet mühürlendi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirde mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Polis ekiplerince 12-18 Nisan tarihleri arasında şehir genelinde fuhuş olaylarının tespiti ve zührevi hastalıkların önlenmesi amacıyla Serdivan ilçesinde fuhuş yaptığı tespit edilen 3'ü kadın ve 4'ü erkek olmak üzere toplam 7 şahsa gerekli işlemler yapıldı. Fuhuş yapıldığı tespit edilen 2 ikamet ise mühürlendi. - SAKARYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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