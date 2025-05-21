Sakarya'da Feci Kaza: Taksinin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Feci Kaza: Taksinin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ticari taksinin kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada taksi sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda kamyonete adeta ok gibi saplanan ticari taksinin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Feci kaza, Sakarya-Bilecik D-650 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 23.00 sıralarında Bilecik istikametine seyir halinde olan Mustafa Dere kontrolündeki 54 T 5540 plakalı ticari taksi, yol yapım çalışması sebebiyle tek şeride düşen yolda, aynı yönde ilerleyen 16 BRY 250 plakalı demir boru yüklü kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonetteki demir borular, taksinin ön camını kırarak içeri girdi. Kazada taksi sürücüsü Mustafa Dere ile araçta yolcu olarak bulunan Mustafa K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan taksi şoförü Mustafa Dere ile Mustafa K., adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Dere, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bölgede bir süre aksayan trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Trump'tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız

Trump'tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız
İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti

Öğrencisine hakaretler savurdu, yetmedi şiddet uyguladı
Ahmet Minguzzi’nin ölümüne neden olan 'bıçak' suç aleti sayılmadı

Ahmet Minguzzi cinayetinde vicdanları yaralayan karar
Amedspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi

Düşme hattından alıp 9. yaptığı takımdan ayrıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

Ronaldo kadar olamadılar
Bu kadarına da pes! Çakarlı aracını ambulans çıkışına park etti

Sıradan vatandaş sanılmaktan korkan biri daha! Yaptığı rezilliğe bakın
İzmir mitingine kaç kişi katıldı? CHP'nin rakamıyla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var

Özel'in verdiği rakamla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var
Görüntü Türkiye'den! Hastalıktan ve kuduzdan ölen köpeklerin mezarlarını açmaya kalktılar

Hastalıktan ölen köpekleri ağıt yakarak mezardan çıkarmaya çalıştılar
Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor

Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor
Hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'den günler sonra yeni haber

Hastaneye kaldırılan usta isimden yeni haber
Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık

Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.