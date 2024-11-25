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Sakarya'da Eve Pompalı Tüfekli Saldırı

Sakarya'da Eve Pompalı Tüfekli Saldırı
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Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bir eve pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda evin camları kırılırken, şans eseri ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi. Olayın ardından polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde gece bir eve pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Ev sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

Olay, dün gece Karapürçek ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Altıntaş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.B.'ye ait 2 katlı evin alt katına kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmalar evin camlarını kırarken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırı ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Evde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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