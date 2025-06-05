Sakarya'da Ev Yangını: Alevler Kontrol Altına Alındı

Sakarya'da Ev Yangını: Alevler Kontrol Altına Alındı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen yangında bir ev alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'da bir ev alev topuna döndü

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde adeta alev topuna dönen ev, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Adapazarı-Kaynarca D020 karayolu üzeri Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT HAZER - 3.Sayfa
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