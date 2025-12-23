Camiden elektronik eşya, istasyondan tır çalan şüpheli TEM'de yakalandı

Sakarya'da camiden elektronik eşya, akaryakıt istasyonundan da tır çalan şüpheli, TEM Otoyolu üzerindeki dinlenme tesisinde yakalandı. Şüphelinin çaldığı tırla TEM'de seyir halinde olduğu anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Aralık'ta Adapazarı ilçesindeki bir camiden yaklaşık 15 bin lira değerinde elektronik malzeme çalınması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kimliğini belirledikleri şüpheli A.K'nin (33), bu olaydan bir gün sonra Arifiye ilçesindeki akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan tırı da çaldığını tespit etti.

Polis ekiplerince yapılan takip sonucu şüpheli, TEM Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, şüphelinin camiden çıkışı ve çaldığı tırla TEM Otoyolu'nda seyir halinde olduğu anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. - SAKARYA