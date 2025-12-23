Haberler

Camiden elektronik eşya, istasyondan tır çalan şüpheli TEM'de yakalandı

Camiden elektronik eşya, istasyondan tır çalan şüpheli TEM'de yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da camiden elektronik eşya çalan ve akaryakıt istasyonundan tır çalan şüpheli, TEM Otoyolu'nda yakalandı. Şüpheli, güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi.

Sakarya'da camiden elektronik eşya, akaryakıt istasyonundan da tır çalan şüpheli, TEM Otoyolu üzerindeki dinlenme tesisinde yakalandı. Şüphelinin çaldığı tırla TEM'de seyir halinde olduğu anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Aralık'ta Adapazarı ilçesindeki bir camiden yaklaşık 15 bin lira değerinde elektronik malzeme çalınması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kimliğini belirledikleri şüpheli A.K'nin (33), bu olaydan bir gün sonra Arifiye ilçesindeki akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan tırı da çaldığını tespit etti.

Polis ekiplerince yapılan takip sonucu şüpheli, TEM Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, şüphelinin camiden çıkışı ve çaldığı tırla TEM Otoyolu'nda seyir halinde olduğu anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam belli oldu
DEM heyeti, Bakan Tunç ile görüştü: Hukuksal zeminin barış için güçlü hale getirilmesi konusunu ele aldık

Bakanlıkta 1,5 saatlik görüşme! İşte DEM heyetinin ilk açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anayasa Mahkemesi'nden çakarlı araç kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Anayasa Mahkemesi'nden çakarlı araçlar için emsal karar
Call of Duty'nin yapımcısı Vince Zampella hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü oyun yapımcısı korkunç kazada hayatını kaybetti
Spiker mi casus mu? Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili gündem yaratacak iddia

Spiker değil casus mu? Dosyadaki detay ortalığı karıştırdı
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye olay tepki: Terbiyesizlik

Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye olay tepki: Terbiyesizlik
Anayasa Mahkemesi'nden çakarlı araç kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Anayasa Mahkemesi'nden çakarlı araçlar için emsal karar
90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
Çanakkale'de eski karı koca silahla öldürüldü

Eski karı koca otoparkta vurularak öldürüldü
title