'Eğlence mekanında çalışamazsın' diyerek genç kadını öldürdü

Sakarya'da eğlence mekanında çalıştığı öğrenilen kadın, erkek arkadaşı tarafından evinde silahla vurularak öldürüldü. Şahsın, kadını eğlence mekanında çalışmasına karşı olduğu için öldürdüğü öğrenildi. Olayın ardından şahıs karakola giderek teslim oldu.

EĞLENCE MEKANINDA ÇALIŞMASINI İSTEMİYORDU

Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan olayda Ü.D. isimli şahıs eğlence mekanında çalıştığı öğrenilen Sevda Timur'un (30) evine gitti. İddiaya göre, kadının eğlence mekanında çalışmasını istemeyen Ü.D. (41), Timur ile tartıştı. Tartışma esnasında Ü.D., yanında getirdiği silah ile Sevda Timur'u öldürdü.

KARAKOLA GİDİP TESLİM OLDU

Daha sonrasında Ü.D., karakola giderek cinayeti işlediğini itiraf etti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, gittikleri adreste Timur'un cansız bedeni ile karşılaştı.

GERİDE ÇOCUĞU KALDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam eden şüpheli Ü.D., gün içerisinde adliyeye sevk edilecek. Öte yandan, hayatını kaybeden kadının 1 çocuğu olduğu öğrenildi.