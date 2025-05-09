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Sakarya'da Düzensiz Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Sakarya'da Düzensiz Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu
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Sakarya'da jandarma ekipleri, düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan bir organizatörü suçüstü yakaladı. 4 Afgan düzensiz göçmen ve organizatör gözaltına alındı, araç trafikten men edildi.

Sakarya'da jandarma ekipleri, ticari taksi ile düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan organizatörü suçüstü yakaladı. Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen ve düzensiz göçmenlere kılavuzluk eden 1 şüpheli organizatör otoyol jandarması tarafından yakalandı. Operasyon anları ise saniye saniye kaydedildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 8 Mayıs Perşembe günü saat 14.30 sıralarında Hendek ilçesi Anadolu Otoyolu'nda bulunan bir dinlenme tesisi yakınlarında şüpheli hareketler sergileyen bir ticari taksiyi takibe aldı. Takibe alınan ticari taksi, Adapazarı gişelerinde güvenli bir şekilde durduruldu. Araçta yapılan kontrollerde Afganistan uyruklu Z.Ş. (20), L.M. (18), A.M. (14) ve E.M. (13) isimli dört düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmenlere rehberlik ettiği belirlenen ve aynı zamanda aracın sürücüsü olan M.Ö. (54) isimli şahıs, gözaltına alındı.

Ticari taksi trafikten men edildi

Organizatör şüpheli M.Ö.'ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında Ek-2/3-c, 8/1-a, 26/1-L-1 ve 26/1-L-2 maddeleri uyarınca toplam 21 bin 671 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca suçta kullanılan ticari taksi 15 gün süreyle trafikten men edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için Sakarya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. M.Ö. ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol şartı olmaksızın serbest bırakıldı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göç ve insan kaçakçılığı ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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