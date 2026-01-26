Haberler

Deve kuşu, trafiği alt üst etti


Sakarya'nın Arifiye ilçesinde başıboş dolaşan deve kuşu, otomobillerin geçtiği yolda trafiği birbirine kattı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Arifiye ilçesinde kara yolunda başıboş şekilde dolaşan deve kuşu görenlerin dikkatini çekti. Otomobillerin geçtiği yollarda ne yapacağını bilemeyen deve kuşu yolun ortasına atlayarak trafiği adeta alt üst etti. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, deve kuşunun yol kenarında başıboş şekilde dolaşması, trafiğin ortasında ilerlemesi ve araçların korna çalması yer alıyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
