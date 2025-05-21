Sakarya'da Dere Kenarında Tek Tırnaklı Hayvan Kemikleri Bulundu

Sakarya'da Dere Kenarında Tek Tırnaklı Hayvan Kemikleri Bulundu
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Adapazarı ilçesinde, dere kenarında bulunan tek tırnaklı hayvana ait kemik parçaları vatandaşları şaşırttı. Şehre yaygın olarak yayılan tek tırnaklı hayvan eti tartışmaları sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dere kenarında bulunan tek tırnaklı hayvan kemikleri hayrete düşürdü.

Son dönemlerde şehrin farklı noktalarındaki yemek mekanlarında tek tırnaklı hayvan eti bulunmasıyla gündeme gelen Sakarya'da dere kenarında tek tırnaklı hayvana ait parçalanmış halde kemikler bulundu. Adapazarı ilçesi Şeyhköy Mahallesi mevkiindeki derede vatandaşlar tarafından bulunan kemik parçaları hayrete düşürürken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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