Sakarya'da DEAŞ Şüphelisi Tutuklandı
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösteren bir şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı ve mahkemece tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 1 şüpheli, Arifiye ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - SAKARYA
