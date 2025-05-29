Sakarya'da Çatıya Çıkan Adam İkna Edilerek İndirildi

Sakarya'da Çatıya Çıkan Adam İkna Edilerek İndirildi
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 4 katlı bir binanın çatısına çıkarak paniğe neden olan İ.A., ekiplerin yoğun çabalarıyla ikna edilip aşağı indirildi. Daha önce birçok şehirde 100'ün üzerinde benzer girişimde bulunduğu öğrenilen şahıs, olay yerinde toplanan vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısına çıkan ve daha önce farklı şehirlerde 100'ün üzerinde benzer girişimde bulunduğu öğrenilen şahıs, ekiplerin yoğun çabaları neticesinde çıktığı yerden indirildi. Çevrede toplanan vatandaşlar ise yaşananları adeta bir gösteri izler gibi izleyip cep telefonlarıyla kayda aldı.

Olay, Sakarya'nın en işlek noktalarından biri olan Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. 4 katlı bir binanın çatısına çıkan İ.A. (33), paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatıya çıkan polis ve sağlık ekipleri İ.A.'yı ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri ise muhtemel bir atlama durumuna karşı önlem aldı. Saatler süren ikna çalışmalarının ardından şahıs, çatıdan indirildi.

Şehir şehir gezip 100'ün üzerinde girişimde bulunmuş

İ.A.'nın daha önce birçok şehirde benzer şekilde çatılara çıkarak intihar girişiminde bulunduğu ve bu sayının 100'ü aştığı öğrenildi. Öte yandan, olay esnasında toplanan kalabalığın davranışları ise dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşların birçoğu yaşananları adeta bir gösteri izler gibi izleyip cep telefonlarıyla saniye saniye kayıt etti. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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