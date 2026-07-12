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İki katlı binanın çatısında yangın

İki katlı binanın çatısında yangın
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Sakarya'da iki katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Sakarya'da iki katlı betonarme binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Aziziye Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan iki katlı betonarme binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin çalışmaları sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Binanın çatı katında hasara yol açan yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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