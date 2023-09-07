Sakarya'da bir kadın apartman dairesinde ölü bulundu

SAKARYA'da Bahar Keskin (31), oturduğu apart dairenin banyosunda ölü bulundu.

Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi'ndeki AVM içerisindeki apart dairede oturan Bahar Keskin'i öğle saatlerinde banyoda hareketsiz bulan arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla gelen ekipler, Keskin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda herhangi bir darp, kesici ya da delici alet izi bulunmayan Keskin'in cenazesi, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Keskin'in kesin ölüm nedeni otopsi ile belli olacak. Soruşturma sürüyor.