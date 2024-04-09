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Sakarya'da bayram öncesi aile içinde çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde bayram öncesi aile içinde çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, Hendek ilçesi Akova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aile içinde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen silahlı kavgada ilk belirlemelere göre baba Vahdettin, anne Melek ile Mevlüt Çelik hayatını kaybetti, Selçuk Çelik ise yaralandı. Ekiplerin olay yerinde incelemesi sürüyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Selçuk Çelik Vahdettin Sakarya Akova Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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