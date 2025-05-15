Sakarya'da Azerbaycan Uyruklu Kadının Cinayetinde Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

Sakarya'da Azerbaycan Uyruklu Kadının Cinayetinde Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, gönül ilişkisi olduğu Azerbaycan uyruklu kadını sokak ortasında silahla vurarak öldüren A.A. ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olayın detayları ve mahkeme süreci hakkında bilgiler verildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde aralarında gönül ilişkini olan Azerbaycan uyruklu kadını sokak ortasında silahla vurarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 20 Kasım 2024'te sabah saat 09.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Bahçıvan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan markette çalışan ve 1 çocuk annesi olan Şelale Mırzallı (32) isimli kadın, aralarında gönül ilişkisi olan A.A. tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü. Güvenlik kameralarınca da kaydedilen olayın ardından şüpheli, olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte kısa sürede Çamyolu Mahallesi mevkisinde yakalandı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, tutuklu sanık A.A, maktul Şelale Mırzallı'nın kız kardeşi müşteki Ş.S. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, sanığın "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan cezalandırılması yönündeki mütalaasını tekrar etti.

Müşteki Ş.S. de şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Söz hakkı verilen tutuklu sanık A.A, pişman olduğunu beyan etti.

Sanık, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan ise 5 yıl hapis ve 50 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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