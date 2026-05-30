Sakarya'da zincirleme kaza: 3'ü çocuk 5 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dün 6 kişinin yaralandığı kavşakta bugün bir zincirleme kaza daha meydana geldi. Bayram tatili dönüş yolunda 3 aracın karıştığı kazada, aynı aileden 3'ü çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza, D-140 Karayolu Batakköy Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bayram tatili dönüşü yolculuğunda olan S.A. (39) idaresindeki 34 YRN 87 plakalı otomobil, kavşakta Z.P. (29) idaresindeki 78 ACG 106 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolünü kaybederek savrulan 34 YRN 87 plakalı otomobil, o esnada trafik ışıklarında kırmızıda beklemekte olan 41 AEE 620 plakalı bir başka araca çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler ve çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, savrulan otomobilin sürücüsü S.A. (39) ile aynı araçta yolcu konumunda bulunan Ç.A. (38), Z.İ.A. (10), Z.B.A. (8) ve 2 yaşındaki Z.L.A. yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı amca, yenge ve çocuklar ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri süren yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Aynı kavşakta iki günde ikinci kaza

Öte yandan, kazanın gerçekleştiği Batakköy Kavşağı'nda bayramın üçüncü günü meydana gelen bir başka zincirleme kazada da tır, otomobil ve minibüs çarpışmış; 3'ü çocuk, 4'ü ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralanmıştı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
