Sakarya'da Alkollü Tartışma Can Aldı: 24 Yaşındaki Genç Yaralandı

Sakarya'da Alkollü Tartışma Can Aldı: 24 Yaşındaki Genç Yaralandı
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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde alkollü iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 24 yaşındaki K.U. yaralandı. Olayın ardından M.S. isimli şüpheli firar etti, jandarma yakalama çalışmalarına başladı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde alkollü oldukları iddia edilen kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 24 yaşındaki genç yaralandı.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Hacıköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkol alan K.U. (24) ile M.S. (26) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda M.S., tabancayla K.U.'ya ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı K.U., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan M.S.'nin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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