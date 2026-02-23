Aile cinayetinde kardeş toprağa verildi, abi tutuklandı

Sakarya'da abisi tarafından pompalı tüfekle öldürülen Yakup Acar, son yolculuğuna uğurlanırken olayın ardından gözaltına alınan abi tutuklandı.

Olay, dün saat 21.15 sıralarında Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M. Acar ile kardeşi Yakup Acar (30) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine abi M. Acar, yanındaki pompalı tüfekle kardeşi Yakup Acar'a (30) ateş açtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Yakup Acar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Acar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası inceleme başlatan polis ekipleri, M. Acar'ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

İfadesi alınan zanlı, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son yolculuğuna uğurlandı

Yapılan otopsinin ardından Yakup Acar'ın cansız bedeni ailesine teslim edildi. Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi'nde bulunan Nur Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yakup Acar, ailesi ve sevdikleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı