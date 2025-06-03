Sakarya'da 5 Milyon Lira Değerinde Kaçak Silah Ele Geçirildi

Sakarya'da 5 Milyon Lira Değerinde Kaçak Silah Ele Geçirildi
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Sakarya'da gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 5 milyon lira olan 100 adet seri numarası bulunmayan tabanca ve 100 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya'da polis ekiplerince yapılan operasyonda piyasa değeri 5 milyon lira olan 100 adet seri numarası bulunmayan tabanca ve 100 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, piyasa değeri 5 milyon lira olan 100 adet seri numarası bulunmayan tabanca ve 100 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak bir kişi hakkında da adli işlem başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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