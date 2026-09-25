Haberler

Sakarya Arifiye'de çekici, polis otosu dahil 3 araca çarptı, çekici sürücüsü öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Arifiye'de çekici, polis otosu dahil 3 araca çarptı, çekici sürücüsü öldü
Güncelleme:
+66 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde gece saatlerinde kontrolden çıkan çekici, otomobile, polis ekip otosuna ve park halindeki başka bir çekiciye çarparak durabildi. Ağır yaralanan çekici sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya'da kontrolden çıkan çekici, otomobil ve polis otosu olmak üzere 3 araca çarparak durabildi. Meydana gelen zincirleme kazada ağır yaralanan çekici sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Arifiye ilçesi Adliye Mahallesi D-650 kara yolu Sakarya istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsa Himmetoğlu (43) idaresindeki çekici, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu mühendis olduğu öğrenilen Y.P. (28) idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çekici, yol kenarında bulunan bir akaryakıt istasyonunda radar uygulaması yapan Bölge Trafik Polis Kısım Amirliği'ne ait ekip otosuna ve yakıt almak için park halinde bekleyen başka bir çekiciye çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan çekici sürücüsü İsa Himmetoğlu, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Himmetoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ukraynalı kadınla evlenen Türk, eşinin yüzünü gösterip uyardı: 100 kere düşünün

Ukraynalı kadınla evlenen Türk, eşinin yüzünü gösterip uyardı
Suudi Arabistan'dan Türkiye ve Pakistan'a 'acil' toplantı çağrısı

Veliaht Prens teyakkuza geçti! Türkiye ve Pakistan'a acil kodlu çağrı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli polis eşini öldürüp 15 parçaya ayırarak çöpe atmıştı! Mahkemede hakimden bunu istedi

Eşini 15 parçaya bölüp çöpe atmıştı! Hakimden isteği pes dedirtti
İzmirli avukat Ebru Bilgen'in adıyla sahte ruhsat gönderdiler! Bir günde yaklaşık 1 milyon lira topladılar

'Uzlaşma dosyanız var' telefonuna dikkat! Ruhsat bile sahte çıktı
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan yayın hakları çıkışı: Rakamlar 2-3 katına çıkmadan kimsenin havuzda olma niyeti yok

Rakamlar 2-3 katına çıkmadan hiçbir kulüp havuza girmek istemiyor
Para yurt dışından gelmiş gibi gösterildi! 33 tutuklama, 32 şirkete kayyum

Para yurt dışından gelmiş gibi göstererek satmışlar
Ayşe Arman'ın Melis İşiten'i konuk etmesi VJ Bülent'i kızdırdı! Karşılıklı sözler polemiğe dönüştü

Ayşe Arman'ın "Seni mi seçseydim?" cevabı fitili ateşledi! VJ Bülent çok sert çıktı
29 yaşındaki Down sendromlu Pınar'ın gelinlik hayali gerçek oldu! Konvoyla geldi, pasta kesti

Gelinlik giyme hayali vardı! Down sendromlu Pınar'a düğün yapıldı
Netanyahu'ya BM'de büyük protesto! Salonda kalan 7 ülke dikkat çekti

Kürsüye çıkınca salon boşaldı, yerinden kalkmayan 7 ülke dikkat çekti