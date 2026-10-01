Sakarya Akyazı'da araçta 3 poşet uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polis ve bekçilerinin devriye görevi sırasında şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada 3 poşet uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri, ilçe genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri denetimleri aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgilere göre ekipler, Batakköy Mahallesi mevkiinde gerçekleştirdikleri devriye görevi esnasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araç içerisinde bulunan şahısları indirerek arama yapan ekipler, şüphelilerin üzerlerinde ve araçta gerçekleştirdikleri kaba aramada 3 poşet içerisinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olayla ilgili araçta bulunan K.Y. (23) ve B.B. (34) isimli şüpheliler gözaltına alınarak, gerekli adli işlemlerinin yapılması amacıyla Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı