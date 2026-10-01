Haberler

Sakarya Akyazı'da araçta 3 poşet uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde devriye gezen polis ve bekçiler, şüphelendikleri otomobili durdurup arama yaptı; araçta 3 poşet uyuşturucu madde bulundu. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alınarak Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polis ve bekçilerinin devriye görevi sırasında şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada 3 poşet uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri, ilçe genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri denetimleri aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgilere göre ekipler, Batakköy Mahallesi mevkiinde gerçekleştirdikleri devriye görevi esnasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araç içerisinde bulunan şahısları indirerek arama yapan ekipler, şüphelilerin üzerlerinde ve araçta gerçekleştirdikleri kaba aramada 3 poşet içerisinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olayla ilgili araçta bulunan K.Y. (23) ve B.B. (34) isimli şüpheliler gözaltına alınarak, gerekli adli işlemlerinin yapılması amacıyla Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ANAHTAR Partili Tanrıöver: Ağıralioğlu'ndan başörtüsü düşmanı çıkmaz

Ağıralioğlu'na çok ağır suçlama! Partisi sessiz kalmadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında Tera yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener tutuklandı

Fon krizinde peş peşe kararlar! İki üst düzey yönetici için yolun sonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun

Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
Meriç Keskin'den ağabeyine yürek burkan veda: Yanını ayırttım

Meriç Keskin'den ağabeyine yürek burkan veda: Yanını ayırttım
Fon krizinde iki dev banka devrede! 455 bin yatırımcı için ödeme zamanı

455 bin kişinin beklediği haber! 2 dev banka resmen devreye girdi
Güllü davasında kritik gün! Kızı ilk kez hakim karşısına çıkıyor

Güllü'nün davası başlıyor! Bir numaralı sanık kızı Tuğyan
AK Partili Cemil Yaman oran verdi: Terörsüz Türkiye'ye destek yüzde 90

Meclis açılışında Erdoğan'ın masasındaki anketi açıkladı
MHP'li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok

"Fon kriziyle ilgili komisyon kurulsun" çağrısına MHP'li isimden yanıt