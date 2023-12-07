Sahte zeytinyağı imalathanesine jandarma baskını

BALIKESİR - Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sahte zeytinyağı imaline yönelik 2 şüpheliye ait 4 araca ve 3 adrese gerçekleştirdikleri operasyonda 20 bin litre sahte zeytin yağı ve çok sayıda sahte ürün ele geçirirken, 2 şüpheliyi göz altına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşın sağlığını ve hayatını tehlikeye sokacak şekilde gıda maddesi üretimi ve satışına yönelik yapılan istihbari operasyonda; Altıeylül ilçesinde, zeytin yağı aroması ve gıda boyası kullanarak sahte zeytinyağı üretimi yapıp piyasada ve semt pazarlarında satışını sağlayarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 2 şüpheliye ait 4 araç ve 3 adreste İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince müşterek icra edilen operasyonda; 20bin 549 litre sahte zeytin yağı, 2 bin 500 kilogram sahte zeytin yağı sabunu, 7bin 772 kilogram sahte bal, 3bin 129 kilogram sahte pekmez, bin 200 sahte arı sütü, 100 kilogram sahte tahin, 3 bin 500 sahte etiket, bir bal ısıtma makinesi ve sahte ürünleri piyasaya sürmek için kullanılan 32bin 61 boş teneke, plastik bidon ve şişe ele geçirildi. Olaya karışan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.