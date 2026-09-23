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Sahte yatırım uygulamalarıyla 14 kişiyi dolandıran 23 şüpheli gözaltına alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında 14 kişiyi yaklaşık 14 milyon lira dolandıran 23 şüpheli, 11 ilde eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Ceza infaz kurumundaki 10 şüpheliyle toplam 33 şüpheli hakkında adli işlem sürüyor; 10 firari şüpheli aranıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 14 kişiyi 14 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 23 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında; internet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden müştekilerle irtibat kuran şüphelilerin, yatırım yoluyla kazanç sağlama vaadiyle müştekilere sahte uygulamalar yüklettikleri, bu uygulamalar üzerinden kazanç elde ettikleri izlenimi oluşturarak şahıs ve paravan şirket hesaplarına para transferi yapmalarını sağladıkları, ancak kazançlarını çekmek isteyen müştekilerin hesaplarına erişemedikleri ve bu yöntemle 14 müştekinin yaklaşık 14 milyon lira dolandırıldığı tespit edildi. Bu kapsamda; Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Gaziantep, Antalya, Adana, Kocaeli, Samsun, Malatya ve Bolu olmak üzere 11 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ceza infaz kurumlarında bulunan 10 şüpheliyle birlikte toplam 33 şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdürüldüğü, 4'ünün yurt dışında bulunduğu belirlenen 10 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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