Sahte vekâletle 770 milyon liralık vurguna suçüstü

Sahte vekâletle 770 milyon liralık vurguna suçüstü
Antalya'da sahte vekalet düzenleyerek yüksek değerli gayrimenkullerin satışını gerçekleştirmeye çalışan 14 şüpheli suçüstü yakalandı.

Antalya'da sahte vekalet düzenleyerek yüksek değerli gayrimenkullerin satışını gerçekleştirmeye çalışan 14 şüpheli suçüstü yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, şüphelilerden 11'i tutuklandı, 3'üne ise adli kontrol kararı uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, yurt dışında yaşayan bir vatandaş adına sahte vekalet düzenlenerek gayrimenkul satışı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde, Almanya'da ikamet eden müşteki V.E.'ye ait Aksu ilçesindeki yaklaşık 120 milyon lira değerindeki taşınmazın, sahte vekaletle Tapu Müdürlüğünde satılmak istendiği tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, Aksu Tapu Müdürlüğü ve çevresinde 10 kişi suçüstü yakalandı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 4 şüpheli ise 3 farklı ilde gözaltına alındı.

650 milyonluk diğer girişimler de ortaya çıktı

Operasyon kapsamında şüphelilere ait 15 cep telefonu ve SIM karta el konuldu. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin yalnızca bu olayla sınırlı kalmadığı belirlendi. Şüphelilerin, ilk olay dışında iki farklı müştekiye ait toplam değeri yaklaşık 650 milyon lira olan arsaları da aynı yöntemle satmaya çalıştıkları tespit edildi.

11 şüpheli tutuklandı

"Nitelikli dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen 14 şüpheliden 3'ü hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 11 şüpheli tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem

Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
Putin: Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır

Putin'den Trump'ı zora sokacak İran çıkışı: Her şeyi yaparız

Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişmeler: İl emniyet müdürü ifade veriyor, 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Türkiye'nin kilitlendiği soruşturmada sıcak gelişmeler
Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı! Ne karar çıkacağı merak konusu

Dananın kuyruğu kopuyor!

Belediyede satırlı dehşet kamerada! Başından yaralandı

Belediyede satırlı dehşet kamerada! Direkt kafasını hedef aldı
Kadınlar derbisinde inanılmaz son! Galatasaray, Fenerbahçe'yi geriden gelip yendi

88. dakikada geride oldukları maçı inanılmaz geri dönüşle kazandılar
Hakim çifti yıkan olay! 2,5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti

Hakim çifti yıkan olay! 2,5 yaşındaki çocuklarını toprağa verdiler
Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı! Ne karar çıkacağı merak konusu

Dananın kuyruğu kopuyor!

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı

Asgari ücretle çalışan milyonları kızdıracak çıkış

Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım'ın adını haykırdı

Beklenen oldu!