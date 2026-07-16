Samsun merkezli 87 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonunda 6 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun merkezli 4 ilde sahte internet siteleri üzerinden ürün satışı vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi yakalandı. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait hesaplarda 87 milyon TL işlem hacmi tespit edilirken, 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik yürütülen projeli soruşturma kapsamında, sahte internet siteleri üzerinden ürün satışı yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı değerlendirilen şüpheliler takibe alındı. Yapılan incelemelerde şüphelilere ait banka ve finans hesaplarında toplam 87 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında Mersin'de 5, Adana'da 1, Kahramanmaraş'ta 1, Şanlıurfa'da 1 ve cezaevinde bulunan 1 kişi olmak üzere toplam 9 şüpheli tespit edildi. 14 Temmuz'da 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, diğer şüphelinin cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Yakalanan şüphelilerden birinin "bilişim sistemlerine girme" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı, bir diğerinin ise "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma" suçundan ifadesinin alınmasına yönelik arandığı tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, bugün Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı