Sahte raporla tatil yapan fizyoterapiste 15 yıl hapis istemi

Konya'da sahte rapor alarak tatile çıkan fizyoterapist Sait U. hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Şüpheli hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından 15 yıl hapis cezası istendi. Raporu düzenleyen doktor ve hemşireye ise 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 8'er yıl hapis cezası isteniyor.

HASTAYIM DEDİ, PLAJDAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Konya'da Özel bir rehabilitasyon merkezinde fizyoterapist olarak çalışan Sait U hastaneye gitmeden 4 gün iş göremez raporu alıp, tatile gitti. İş yeri sahibi, fizyoterapistin hastaneye rapor almaya hiç gitmediğini ve Mersin'de plajda çekilmiş fotoğraflarını tespit edince, suç duyurusunda bulundu. Sait U.'nun işine de son verildi.

BAZ İSTASYONU SİNAYALİNDEN MERSİN'DE OLDUĞU BELİRLENDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, olayla ilgili başlattığı soruşturmada hastanedeki görüntü ve sesli güvenlik kamera kayıtları incelendi. Görüntülerde hemşire Esra T.'nin bir arkadaşına raporun lazım olduğunu söylediği, doktor Ömer Tayyip Ç.'nin ise 'Veririm olur' dediği tespit edildi. Görüntüler aracılığıyla Sait U.'nun o gün hastanede olmadığı saptandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan alınan raporda da Sait U.'nun olay günü Esra T.'yi 3 kez telefonla aradığı ve baz istasyonu sinyallerine göre de Mersin'de olduğu belirlendi.

FİZYOTERAPİSTE 15, DOKTOR VE HEMŞİREYE 11 YIL HAPİS TALEBİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonucunda 16 Şubat 2023'te hazırladığı iddianameyi Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu. İddianamede, Sait U.'nun iş göremezlik raporu karşılığı SGK'dan altığı ücret nedeniyle kamu kurumunu zarara uğrattığı için 'Dolandırıcılık' ve alınan rapor nedeniyle de 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliğine iştirak' suçlarını işlediği için 15 yıla kadar hapis, doktor Ömer Tayyip Ç. ve hemşire Esra T'nin de 'Görevi kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından 11'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep edildi.

Konya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, savcı mütalaasını verdi. Mütalaada Sait U.'ya 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından toplam 15 yıla kadar hapsi istenip, etkin pişmanlık hükümlerinin mağdurun rızasıyla uygulanabileceğini, böylelikle cezasında üçte birden üçte ikiye kadar indirime gidilebileceği, doktor Ömer Tayyip Ç. ve hemşire Esra T.'nin ise 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 8'er yıl hapsini istedi. Mahkeme, tarafların son savunmalarını yapmaları için duruşmayı erteledi.