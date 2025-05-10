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Sahte Polis Çetesi 3 Milyon TL Vurgun Yaptı, Operasyonla Yakalandı

Sahte Polis Çetesi 3 Milyon TL Vurgun Yaptı, Operasyonla Yakalandı
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İstanbul ve Yalova'da gerçekleştirilen operasyonlarla, kendini polis olarak tanıtan bir dolandırıcılık çetesi çökertildi. 3 milyon TL dolandırıcılık yapan 6 kişilik çete, Bartın polisi tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda yakalandı.

Sahte polislerin 3 milyon TL'lik vurgununa gerçek polis engeli

İstanbul ve Yalova'da yapılan operasyonlarla 6 kişilik dolandırıcılık çetesi çökertildi

BARTIN - Bartın polisi, kendisini polis olarak tanıtan ve kılıktan kılığa giren dolandırıcıları titiz çalışma ile yakaladı. Yaklaşık 3 milyon TL dolandıran 6 kişilik çete, İstanbul ve Yalova'daki 9 adreste gerçekleştirilen operasyonlarla gözaltına alındı.

Bartın'da yaşayan A.S. isimli şahıs, kendisini polis olarak tanıtan şahısların kendisini 3 milyon TL tutarında dolandırdığını söyleyerek, ihbarda bulunmasının ardından Dolandırıcılık Bürosu polisleri harekete geçti.

Banka hesap hareketleri izlendi

Sahte polisler tarafından gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık olayı ile ilgili çalışma başlatan ekipler, şüpheli şahısların banka hesap hareketlerini inceleyerek analiz etti.

500 saat kamera kaydı izlendi

Toplamda 500 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını izleyerek, inceleme yürüten ekipler, 6 şüphelinin de eşkalini ve kimliklerini tespit etti.

Yakalanmamak için kılıktan kılığa girdi

Şahısların peşine düşen ekipler, şüphelilerinden M.S'nin İstanbul'dan Bartın il merkezine 4 araç değiştirerek geldiği, şahsın tanınmamak amacı ile farklı bölgelerde 3 kez kıyafet değişikliği yaptığını belirledi.

Şahsın her adımı saniye saniye takip edildi.

1.5 milyon TL'yi elden aldı

Sürekli araç değiştiren ve kılıktan kılığa giren M.S'nin mağdur A.S'ye ait paradan 1.5 Milyon TL'lik kısmını elden teslim aldığı tespit edildi.

O anlar da güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

Ekipler, kimliklerini de belirlediği K.O, A.G, A.S, H.Y,M.S, M,B isimli şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Çetenin tüm üyelerini ele geçirmek amacıyla İstanbul ve Yalova illerindeki, 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 şahsı da gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıslar Bartın'a getirilirken, yapılan aramalarda ise Nitelikli Dolandırıcılık olayında kullanıldığı değerlendirilen muhtelif banka kartları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Bartın'a getirilen 6 kişi, emniyetteki ifade ve işlemlerinin ardından sağlık raporu için önce hastaneye ardından ise Bartın Adliyesine götürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - 3.Sayfa
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