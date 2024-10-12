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Sahte Mehdi Operasyonu: 11 Kişi Tutuklandı

Sahte Mehdi Operasyonu: 11 Kişi Tutuklandı
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kendini 'mehdi' ilan eden Mustafa Çabuk ve 10 müridi, suç örgütü kurarak gayrimenkul dolandırıcılığı yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında silah ve büyük miktarda nakit para bulunuyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Külcüler köyünde kendini mehdi ilan edip, kurduğu suç örgütüyle sözde müritlerine gayrimenkullerini sattırıp kredi çektirerek maddi kazanç sağladığı için gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen kendisini 'mehdi' ilan eden Mustafa Çabuk ile beraberindeki 10 müridi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bayramiç ilçesine bağlı Külcüler köyünde bulunan yaklaşık 200 kişiden oluşan Hilafeti Muhammediye Tarikatı üyeleri, 'mehdi' olarak kabul ettikleri Mustafa Çabuk'la 18 ay önce kendilerini depremzede olarak göstererek, köyün yakınlarında bulunan Koç Termal ve Hilal Evleri'ni 2 yıllığına kiraladı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendini mehdi ilan edip, 2020 yılında İstanbul'da kurduğu suç örgütünü Bayramiç ilçesi kırsalındaki bir termal tesis ile doğa evlerine taşıyan Mustafa Çabuk'un insanların dini inanç ve duygularını istismar etmek suretiyle sözde müritlerine gayrimenkullerini sattırıp kredi çektirerek maddi kazanç sağladığını tespit etti.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürütülen çalışmalarda, Mustafa Çabuk ve beraberindekilere yönelik 8 Ekim'de Çanakkale Jandarma Komutanlığı'nın da desteğiyle operasyon düzenlendi.

Operasyonda ikamette yapılan aramalarda, tabanca, 10 fişek, 275 bin TL para, 10 telefon, 3 bilgisayar kasası, 3 laptopa el konuldu. Gözaltına alınan Mustafa Çabuk'un da aralarında olduğu 16 şüpheli, 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından dün adliyeye sevk edildi.

Sahte mehdi Mustafa Çabuk ile beraberindeki 10 müridi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Operasyon Güvenlik Politika Bayramiç 3-sayfa Hukuk Suç

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