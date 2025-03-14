Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 yılında 37 bin hekim dışı yeni personel alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama müjdesi: 37 bin yeni personel alınacak
Putin'den Trump'a yanıt: Eğer Ukrayna askerleri teslim olursa canları bağışlanacak

Trump'ın "Ukraynalıların canlarını bağışla" çağrısına Putin'den yanıt
Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Erkan Kork'un şirketinden açıklama

Gözaltına alınıp kanalına kayyum atanmıştı! Şirketten açıklama geldi
Yeniden Refah Partisi'nde 'Konya' krizi büyüyor! İstifalar peş peşe geldi

Erbakan, AK Parti'nin kalesinde büyük kriz yaşıyor

Sahte Medyumlukta 87 Milyon Lira Dolandıran 28 Kişi Gözaltına Alındı

Sahte Medyumlukta 87 Milyon Lira Dolandıran 28 Kişi Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya merkezli gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medya üzerinden sahte medyumluk yaparak vatandaşları dolandıran 28 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucunda 5 kişi tutuklandı, 19 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAKARYA (İHA) – Sakarya merkezli 11 ilde yapılan operasyonlarda sosyal medya platformlarında sahte medyumluk yaparak insanları 87 milyon lira dolandıran 28 şüpheliden 5'i tutuklandı, 19'u adli kontrolle, 4'ü savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Operasyon görüntülerinde büyü için kullan materyaller dikkat çekti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TikTok ve sosyal medyada sahte medyumluk yapanlara yönelik soruşturma başlattı. Bu çerçevede Sakarya merkezli Şanlıurfa'dan 2, Antalya'dan 2, İzmir'den 2, Kayseri'den 2, Bursa'dan 2, Yozgat'tan 1, Eskişehir'den 1, Manisa'dan 1, İstanbul'dan 7, Ankara'dan 8 şüpheli olmak üzere toplam 11 ilde vatandaşları 87 milyon lira dolandıran 28 şüpheli yapılan operasyonla gözaltına alındı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgu sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 19'u adli kontrolle, 4'ü savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Operasyonu Bakan Yerlikaya duyurmuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin detayları geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı. Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformları üzerinden 'büyü yapma/bozma, bağlama büyüsü' adı altında paylaşımlar yaparak, iletişime geçtikleri şahıslardan 'işlem ücreti' adı altında para talep etmek ve sosyal medya platformları üzerinden, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesap bilgilerini ele geçirerek, bilgisi ve rızası dışında mevcut bakiyesini, farklı banka ve kripto varlık borsası hesaplarına transfer ettikleri MASAK raporlarıyla tespit edildi ve savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı" ifadeleri yer almıştı.

Operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Vatandaşların dini duygularını sömürerek 87 milyon lira dolandıran şahıslara yönelik yapılan operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; polis ekiplerinin ev baskınları, ev baskınları sonrasında ele geçirilen materyaller, şüphelilerin emniyetten çıkarılış ve adliyeye sevk ediliş anları yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İstanbul'a peş peşe uyarılar! AKOM kar yağışı için gün verdi
img

Dünyanın en iyi takımları belli oldu
img

İran'da İsmail Kartal ve Serdar Dursun fırtınası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf

Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf! Son hali dikkat çekti
Canlı anlatım! RAMS Park'ta gol yağmuru var

Gol yağmuru var! Tempo inanılmaz
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki

Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya tepki yağıyor
'Ücretin ne kadar?' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

"Ücretin ne kadar" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
Diyarbakır'da kayadan gaz fışkıracak! 350 milyar dolarlık dev rezerv

Milyonların gözü bu ilimizde! Kayadan 350 milyar dolar fışkıracak
Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar

Gelin geldiği ailenin hayatı değişti! Günde 2 ton üretip satıyorlar

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.