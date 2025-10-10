Sahte e-imza soruşturmasında çok sayıda tutuklama

Kamu görevlilerine ait sahte kimliklerle e-imza alınarak usulsüz ehliyet ve eğitim sertifikası düzenlenmesine yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 92 şüpheliden 23'ü tutuklandı. Gözaltına alınanlarda 69'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Duruşma 16 Ocak 2026'ya ertelendi.

Öte yandan Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi, soruşturma kapsamında tutuklanan beş sanığın tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak tahliyelerine hükmetmişti.

NE OLMUŞTU?

Sahte e-imzalar ile ehliyet ve diploma üretildiğine yönelik haberler geçen aylarda Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 220 kişi hakkında işlem yapılmış, 199 şüpheli hakkında ise kamu davası açılmıştı.

Bazı akademisyenlerin sahte diploma aldığı öne sürülmüş ancak Türkiye'de görev yapan hiçbir akademisyenin veya Milli Eğitim Bakanlığı öğretmeninin bu kişiler arasında olmadığı belirtilmişti.

5 YILDAN 50 YILA KADAR HAPİS CEZASI

İddialara yönelik iki ayrı iddianame hazırlanmıştı. İlk iddianamede 134 sanık hakkında; ÖSYM Kanunu'na muhalefet, resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemine girme ve verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme iddiasıyla 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

İkinci iddianamede ise 65 sanık hakkında aynı suçlardan 5 yıldan 50 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası istenmişti. Hazırlanan iddianameler, Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.