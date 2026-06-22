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Kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtan şahıs hakkında gözaltı kararı

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Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı sıfatıyla AVM'de denetim yaptığı görüntüleri paylaşan Ferhat Aydoğan hakkında gözaltı kararı verildi.

"Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" sıfatıyla bir alışveriş merkezinde denetim yaptığı görüntüleri sosyal medyaya yansıyan Ferhat Aydoğan hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" sıfatıyla bir alışveriş merkezinde denetim yaptığı görüntüleri sosyal medyaya yansıyan Ferhat Aydoğan hakkında, "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçu kapsamında soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Ferhat Aydoğan hakkında gözaltı kararı, arama ve el koyma talimatı da verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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