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AVM'de denetim yapan "Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı"nın suç dosyası kabarık çıktı

AVM'de denetim yapan 'Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı'nın suç dosyası kabarık çıktı
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Afyonkarahisar'da bir alışveriş merkezinde kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtarak denetim yaptıktan sonra hakkında "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçundan soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan Ferhat Aydoğan'ın 9 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

  • Kendisini 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' olarak tanıtan Ferhat Aydoğan ve 4 şüpheli, Afyonkarahisar'da bir AVM'de kamu görevlisi gibi denetim yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
  • Ferhat Aydoğan'ın 9, diğer şüphelilerin ise 1 ila 6 arasında suç kaydı bulunuyor.
  • Aydoğan'ın adli sicil kaydında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tehdit, hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlar yer alıyor.

Kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtan Ferhat Aydoğan ve beraberindeki kişilerin Afyonkarahisar'da bir AVM'de kamu görevlisi gibi hareket ederek iş yerlerinde denetim yaptığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. 

9 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında F.A. ve beraberindeki 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda durdurulan bir araçta yakalanan şüpheliler hakkında "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçundan işlem başlatıldı. Yapılan incelemelerde gözaltına alınan Ferhat Aydoğan'ın 9, E.V.'nin 6, M.G.'nin 6, E.V.'nin 4 ve Y.Y.'nin 1 suç kaydı olduğu belirlendi.

ADLİ SİCİL KAYDINDA YOK YOK

Adana nüfusuna kayıtlı olan Ferhat Aydoğan'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "tehdit", "taksirle yaralama", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "hırsızlık", "mala zarar verme", "nitelikli dolandırıcılık", "özel belgede sahtecilik", "hakaret", "bilişim sistemine girme", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" gibi suçlardan adli sicil kaydının bulunduğu öğrenildi. Daha önce de çeşitli soruşturmalara konu olduğu belirtilen F.A.'nın geçmişte kendisini farklı unvanlarla tanıttığı, bazı kamu kurumlarının isim ve logolarını kullanarak sahte kimlik kartları hazırlattığı iddialarıyla gündeme geldiği kaydedildi. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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