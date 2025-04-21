Sahte alkol komalık etti: 61 yaşındaki adam hastaneye kaldırıldı

Sahte alkol komalık etti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde sahte alkol içtikten sonra komaya giren 61 yaşındaki vatandaş yaşam savaşı veriyor.

Olay, saat 18.00 sıralarında İnegöl'ün Fatih Mahallesi Kudret Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Enver A. iddiaya göre dün dışarıda sahte alkol içti. Alkol içip evine giden adam fenalaşarak yatağına yattı. Mide bulantısı ve kusma şikayeti olan şahıs olaydan yaklaşık 20 saat sonra görme kaybı yaşadı ve ailesinden kendisini hastaneye götürmesini istedi. Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Enver A.'ya ilk müdahale yapıldı. Alkol komasına girmesi nedeniyle bilinci kapalı olan 61 yaşındaki vatandaş, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.