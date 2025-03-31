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Volkan Konak'a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış

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Sahnede ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu: O genç büyüdü, seni kurtarmaya çalıştı

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Volkan Konak KKTC'de verdiği konser sırasında aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılmış, yapılan bütün müdahalelerin ardından hayata gözlerini yummuştu. Konak'a sahnede ilk müdahaleyi yapan Ahmet Görkem Yasak yürek burkan bir anısını paylaştı. Yasak, "20 yıl önce üniversite okuduğu yıllarda Volkan Konak'ın kaldığı öğrenci yurdunu ziyaret ederek kendilerine yardımcı olduğunu anlattı.

Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Mağusa kentinde verdiği konser sırasında sahnede kalp krizi geçirdi. Konak'a ilk müdahale konseri izlemeye gelen doktorlar tarafından yapıldı. Konser alanında bulunan hekimler ve acil sağlık ekibi tarafından yaklaşık 40 dakika boyunca kalp masajı uygulanırken, sanatçı daha sonra saat 00.10'da hastaneye sevk edildi. Hastaneye saat 00.17'de 'Ex duhul' (hayatını kaybetmiş olarak) giriş yaptığı belirtilen Konak'a, uzman doktorlardan oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulandı. Fakat Volkan Konak tüm müdahalelere rağmen saat 00.42'de hayata gözlerini yumdu.

YÜREK BURKAN ANI

Volkan Konak'a ilk müdahale konseri izlemeye giden doktorlar tarafından yapıldı. Bu doktorlardan biri olan Ahmet Görkem Yasak, üniversite okuduğu yıllarda Volkan Konak ile arasından geçen bir anıyı sosyal medya sayfasından yayınladı. Yasak yaptığı paylaşımda, " Yarım saat sonra sana kalp masajı yapacağımızı bilmeden dinledik seni. Yaptığımız her şeye rağmen seni kurtaramadık, keşke böyle erken olmasaydı... 20 sene önceydi… Kaldığımız öğrenci yurduna gelip, 'Gençler bir ihtiyacınız olduğunda beni direkt arayın' diye telefonunu vermiştin. Yardımcı olduğun o genç büyüdü doktor oldu, son anlarında seni kurtarmaya çalıştı.

Sahnede ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu: O genç büyüdü, seni kurtarmaya çalıştı
Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıBenim Kkk:

Gule gule yigit insan swni her daim cok guzel anacagiz bazilari unutulup gidecek sen yuzyillarca anilacaksin

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Haber YorumlarıAli Bayat:

Dobra adamdı vesselam.

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Haber YorumlarıMikel Archangel:

Allah rahmet eylesin. Ölmüşün arkasından kötü konuşmanın ne dinde ne de ahlakta yeri yoktur. Kimin ne olduğunu sadece Allah belirler. Kimse bir başkasının derecesini tayin etme hak ve haddine sahip değildir.

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Haber Yorumlarımz99rmm5m4:

Hayatınızı neye harcarsanız onda ölürsünüz… Hayatınızı daha güzel şeylere harcayın… Bir ömür daha verilmiyor kimseye… Ahiretinizi dünya pahasına, ucuza satmayın…

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Haber YorumlarıF.S.K. G.S:

bu kadar ölecek adam varken neden sen konak

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Haber YorumlarıA B:

Diyanet böyle bir şeye imza atarda namazını kıldırırlarsa ömür boyunca vebale girer ve diyanete yardım hayır yapma fikri tamamen milletin nezdinde biter çünkü adamın vasiyeti var.

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