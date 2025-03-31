Sahnede ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu: O genç büyüdü, seni kurtarmaya çalıştı

Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Mağusa kentinde verdiği konser sırasında sahnede kalp krizi geçirdi. Konak'a ilk müdahale konseri izlemeye gelen doktorlar tarafından yapıldı. Konser alanında bulunan hekimler ve acil sağlık ekibi tarafından yaklaşık 40 dakika boyunca kalp masajı uygulanırken, sanatçı daha sonra saat 00.10'da hastaneye sevk edildi. Hastaneye saat 00.17'de 'Ex duhul' (hayatını kaybetmiş olarak) giriş yaptığı belirtilen Konak'a, uzman doktorlardan oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulandı. Fakat Volkan Konak tüm müdahalelere rağmen saat 00.42'de hayata gözlerini yumdu.

YÜREK BURKAN ANI

Volkan Konak'a ilk müdahale konseri izlemeye giden doktorlar tarafından yapıldı. Bu doktorlardan biri olan Ahmet Görkem Yasak, üniversite okuduğu yıllarda Volkan Konak ile arasından geçen bir anıyı sosyal medya sayfasından yayınladı. Yasak yaptığı paylaşımda, " Yarım saat sonra sana kalp masajı yapacağımızı bilmeden dinledik seni. Yaptığımız her şeye rağmen seni kurtaramadık, keşke böyle erken olmasaydı... 20 sene önceydi… Kaldığımız öğrenci yurduna gelip, 'Gençler bir ihtiyacınız olduğunda beni direkt arayın' diye telefonunu vermiştin. Yardımcı olduğun o genç büyüdü doktor oldu, son anlarında seni kurtarmaya çalıştı.