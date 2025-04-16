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Sahipsiz Köpekten Korkarak Yola Fırlayan Çocuğa Motosiklet Çarptı

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Antalya'nın Serik ilçesinde sahipsiz bir köpekten korkarak yola fırlayan 10 yaşındaki çocuğa motosiklet çarptı. Kaza sonucu hem çocuk hem de motosiklet sürücüsü yaralandı.

Sahipsiz köpeğin kovaladığı 10 yaşındaki çocuğa motosiklet böyle çarptı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde sahipsiz köpekten korkarak yola fırlayan 10 yaşındaki çocuğa motosiklet çarptı. Kazada çocuk ve motosiklet sürücüsü yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Serik'e bağlı Orta Mahalle Belek turizm yolu üzeri otogar karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahipsiz köpekten korkarak aniden yola fırlayan Yusuf E. Ç'ye (10), Harun D. idaresindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk ve sürücü, kazada yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun yola fırlaması, motosikletin çarpması ve ardından yere savrulmaları net şekilde görüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DEMİRCİ - 3.Sayfa
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