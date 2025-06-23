Sahil Güvenlik, Kaş'ta Sürüklenen Tekneyi Kurtardı

Antalya'nın Kaş ilçesi Çukurbağ Yarımadası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen özel tekne, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Teknede bulunan 2 kişi güvenli şekilde tahliye edildi.

Olay, dün Kaş Çukurbağ Yarımadası açıklarında meydana geldi. Özel bir teknenin makine arızası nedeniyle olumsuz hava ve deniz şartlarında sürüklendiği, yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı'na bağlı Kaş'taki ekipler bölgeye sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, sürüklenmekte olan tekneyi tespit etti. Tekne içerisindeki C.A. ve C.Y. emniyetli şekilde Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Sürüklenen tekne ise Sahil Güvenlik botu tarafından çekilerek Kaş Limanı'na çekildi. - ANTALYA