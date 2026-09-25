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Sahil Güvenlik, İzmir'in Menderes ve Çeşme açıklarında 56 düzensiz göçmen yakaladı

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Sahil Güvenlik, İzmir'in Menderes ve Çeşme açıklarında 56 düzensiz göçmen yakaladı
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İzmir'in Menderes ve Çeşme ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda 56 düzensiz göçmen yakalandı. Menderes'te özel teknedeki 15, Çeşme'de lastik bottaki 41 göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Menderes ve Çeşme ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda 56 düzensiz göçmen yakalandı.

23 Eylül saat 01.50'de Menderes ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-356) tarafından özel bir tekne içerisinde düzensiz göçmen grubu olduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-89) tarafından durdurulan özel teknedeki 15 düzensiz göçmen yakalandı. Aynı gün saat 05.45'te ise Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları (TCSG-912, KB-86) bölgeye yönlendirildi. Hareketli lastik botu durduran ekipler, içerisindeki 41 düzensiz göçmeni yakaladı.

Operasyonlar sonucunda yakalanan 20 Çad, 10 Yemen, 9 Sudan, 5 Irak, 3 Filistin, 3 Afganistan, 2 Sierra Leone, 2 Etiyopya, 1 Somali ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 56 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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