Sahil Güvenlik, İzmir'in Menderes ve Çeşme açıklarında 56 düzensiz göçmen yakaladı

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İzmir'in Menderes ve Çeşme ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda 56 düzensiz göçmen yakalandı.

23 Eylül saat 01.50'de Menderes ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-356) tarafından özel bir tekne içerisinde düzensiz göçmen grubu olduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-89) tarafından durdurulan özel teknedeki 15 düzensiz göçmen yakalandı. Aynı gün saat 05.45'te ise Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları (TCSG-912, KB-86) bölgeye yönlendirildi. Hareketli lastik botu durduran ekipler, içerisindeki 41 düzensiz göçmeni yakaladı.

Operasyonlar sonucunda yakalanan 20 Çad, 10 Yemen, 9 Sudan, 5 Irak, 3 Filistin, 3 Afganistan, 2 Sierra Leone, 2 Etiyopya, 1 Somali ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 56 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı