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Sahil Güvenlik, Dalaman ve Bodrum açıklarında yaralı, rahatsız 2 kişiyi tahliye etti

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Sahil Güvenlik, Dalaman ve Bodrum açıklarında yaralı, rahatsız 2 kişiyi tahliye etti
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Muğla'nın Dalaman ve Bodrum ilçelerinde iki vatandaş, teknelerde yaralanma ve rahatsızlanma nedeniyle Sahil Güvenlik ekiplerince denizden tahliye edildi. Yaralı ve rahatsız vatandaşlar, Sahil Güvenlik botlarıyla alınarak kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi.

Muğla'nın Dalaman ve Bodrum ilçelerinde teknelerde yaralanan ve rahatsızlanan iki vatandaş için Sahil Güvenlik ekipleri denizden tahliye gerçekleştirdi.

Dalaman ilçesi açıklarında seyreden ticari yatta bir vatandaş yaralandı. Bodrum açıklarında seyreden baylık avlanma teknesinde ise bir vatandaş rahatsızlandı. Yaralanan ve rahatsızlanan iki vatandaş için yardım çağrısı yapıldı. Yapılan çağrı üzerine bölgede seyreden Sahil Güvenlik botları vatandaşları bota alarak kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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