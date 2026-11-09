Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sahil Güvenlik, Bodrum açıklarında adada mahsur kalan 36 düzensiz göçmeni kurtardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sahil Güvenlik, Bodrum açıklarında adada mahsur kalan 36 düzensiz göçmeni kurtardı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında adada mahsur kalan 36 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botları ve Dalış Timi'nin harekete geçmesiyle kurtarıldı. Göçmenler limana getirilerek Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında adada mahsur kalan 36 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Botları (TCSG-901, KB-4302) ile Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-15) Turgutreis açıklarındaki Büyük Kiremit Adası'nda mahsur kalan bir grup göçmenin yardım talebi üzerine harekete geçti. Adadaki 36 düzensiz göçmen ekiplerce limana getirilerek Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 19 sitede yayınlandı.
Yasemin Sakallıoğlu, eşine söylenenleri duyunca deliye döndü: Hiç canın çekmiyor mu?

Yasemin Sakallıoğlu'nu deliye döndüren sözler: Hiç canın çekmiyor mu?
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü CEO zor durumda! Yasak aşkı casusluk soruşturmasına dönüştü

Yasak aşkın bedeli ağır oldu! Milyarder CEO'nun başına gelene bakın
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları

Sinyali vermişti! İşte emeklinin beklediği zam formülünün detayları
Dünyanın gözü Antalya'da! COP31 bugün başlıyor

Dünyanın kilitlendiği zirve bugün başlıyor
Atletico Madrid-Barcelona maçında 3 gol! Geriden gelip kazandılar

Atletico Madrid-Barcelona maçında 3 gol! Geriden gelip kazandılar
Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü

Tetiğe bastığı an her şey kabusa döndü!
Petrolde sert düşüş! Piyasalarda tüm dengeler değişti

Petrolde sert düşüş! Piyasalarda tüm dengeler değişti
Rojin Kabaiş’in amcasına İstanbul’da maskeli saldırı! 'Davayı bırakın' tehdidi savurdular

Rojin Kabaiş'in ailesi bu kez saldırıyla sarsıldı: Davadan çekilin